Roma: festa abusiva in un minimarket, scattano multe e sequestri (2)

- In zona Ardeatina, all'interno di un mercato, le pattuglie dell'VIII gruppo Tintoretto della polizia locale hanno interrotto una festa abusiva con oltre 40 persone, organizzata dal gestore di un esercizio di vicinato alimentare, che è stato sanzionato per la somministrazione irregolare di cibi e bevande ai partecipanti. Gli agenti hanno sequestrato anche un locale nel quartiere Ostiense, in quanto privo di autorizzazione. Accertamenti hanno interessato il contrasto all'abusivismo commerciale, con 10mila articoli posti sotto sequestro in zona Pigneto. (Rer)