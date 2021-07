Russia: ministero Esteri, durante vertici Ue e Nato nessuna discussione su caso Assange

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I leader dei Paesi Ue e della Nato non hanno affrontato la questione relativa al fondatore di Wikileaks, Julian Assange, nel corso dei recenti vertici. Lo ha affermato la portavoce del ministero degli Esteri russo Maria Zakharova, dopo che uno dei testimoni del processo contro Assange condotto negli Usa, Sigurdur Ingi Thordarson, ha ammesso di aver inventato alcune parti della sua testimonianza. In un'intervista con la pubblicazione islandese "Stundin", Thordarson ha spiegato di aver "fabbricato" alcune delle accuse contro Assange. Come ha sottolineato Zakharova sul suo canale Telegram, nessun vertice Ue o Nato "ha minimamente toccato il destino di Assange". Zakharova ha ricordato che il giornalista investigativo si trova ora in una prigione del Regno Unito. "Il termine della sua reclusione, secondo la legge britannica, è scaduto da tempo", ha aggiunto la portavoce del ministero degli Esteri russo. Secondo Zakharova, questa storia getta una brutta luce sui valori liberali occidentali. Inoltre, i metodi, ha osservato, non sono del tutto legali. "Stiamo parlando di pressioni, ricatti e falsi giudiziari. Ma per la macchina del potere repressivo Usa, i metodi sono giustificati dagli obiettivi", ha detto. (Rum)