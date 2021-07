Russia: Covid, nelle ultime 24 ore registrati oltre 25 mila casi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nelle ultime 24 ore in Russia sono stati registrati 25.142 casi di Covid-19, un nuovo massimo dal 2 gennaio scorso. In termini relativi, il numero di casi è cresciuto dello 0,45 per cento rispetto a ieri. Circa 2.696 casi di Covid-19 sono stati confermati nella regione di Mosca, 1.784 a San Pietroburgo, 432 nella regione di Nizhny Novgorod, 359 nella regione di Voronezh e 335 nella regione Trans-Baikal. I decessi per il coronavirus nelle ultime 24 ore sono stati 663, rispetto ai 697 del giorno prima; il bilancio delle vittime totali in Russia ha raggiunto quota 137.925. (Rum)