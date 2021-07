Italia-Usa: Mulè (FI), Stati Uniti baluardo democrazia e libertà

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Buon 4 luglio a tutti gli americani che festeggiano oggi una giornata storica per gli Stati Uniti d'America e non solo. Che i valori sanciti nella Dichiarazione d'indipendenza continuino a guidare una Nazione baluardo della democrazia e della libertà nel mondo. Una nazione amica dell'Italia e dell'Europa, a cui gli italiani si rivolgono con riconoscenza perenne". Lo scrive su Facebook il sottosegretario alla Difesa ed esponente di Forza Italia, Giorgio Mulè. (Com)