Cultura: Regione Lazio, al via seconda edizione rassegna comica nei complessi Ater in periferia

- "Affacciati alla finestra", la manifestazione culturale promossa dalla Regione Lazio nei cortili e nei giardini dei complessi Ater di Roma con eventi gratuiti di cabaret e varietà tenuti da artisti di livello nazionale. Da domani e fino al 26 luglio, la seconda edizione di questa speciale rassegna comica prevede 15 spettacoli dal vivo in altrettanti luoghi simbolo delle periferie della città: da Pietralata a Vigne Nuove, passando per Torpignattara, Garbatella, La Rustica, Tufello, Laurentino, Trullo, Villa Gordiani, Tor Bella Monaca, Lamaro, Villaggio Breda, Torre Gaia, fino a Prima Porta e Torrevecchia. Il primo a salire sul palco sarà Geppo, che si esibirà lunedì 5 luglio all'interno dei cortili e sotto le finestre delle palazzine Ater di Pietralata. Lo comunica n una nota la Regione Lazio. (segue) (Com)