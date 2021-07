Cultura: Regione Lazio, al via seconda edizione rassegna comica nei complessi Ater in periferia (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Insieme al piano Missione Periferie sostenuto dall'amministrazione Zingaretti con un investimento di 200 milioni di euro per la rigenerazione dei complessi Ater, "questa iniziativa rappresenta un ulteriore passo per la valorizzazione dei lotti di edilizia pubblica, che possono tornare ad essere luoghi di socialità e condivisione nel pieno rispetto delle prescrizioni anti Covid-19". "Portiamo l'Estate romana nei cortili degli alloggi popolari per rafforzare il senso di comunità con serate di divertimento in una stagione avara di manifestazioni. Abbiamo già avviato 20 cantieri a Roma con l'obiettivo di riqualificare il patrimonio residenziale pubblico e migliorare la qualità abitativa dei residenti: insieme a tutti i progetti di risanamento ed efficientamento energetico, ora vogliamo promuovere il recupero e il rilancio delle periferie anche attraverso queste rassegne culturali per accendere una luce e restituire attenzione e dignità a questi importanti quadranti della città", dichiara Massimiliano Valeriani, assessore all'Urbanistica e alle Politiche abitative della Regione Lazio. (Com)