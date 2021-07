Venezuela: legale Ong Foro Penal, attivisti scomparsi imputati per tradimento e terrorismo (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Luis Almagro, segretario generale dell’Organizzazione degli Stati americani (Osa), e varie organizzazioni non governative hanno chiesto la liberazione degli attivisti dopo la loro sparizione. “Esigiamo la liberazione immediata di Javier Tarazona, dei suoi familiari e dei funzionari di FundaRedes che erano con lui al momento del suo arresto arbitrario. Riteniamo la dittatura del Venezuela responsabile del suo benessere”, ha scritto Almagro. La direttrice di Amnesty International per le Americhe, Erika Guevara-Rosas, ha parlato di “un altro attacco ai difensori dei diritti umani in Venezuela, oltre ai 97 denunciati dall’Alto commissariato delle Nazioni Unite per i diritti umani”. Appelli sono stati lanciati anche dalle organizzazioni Espacio Publico, Acceso a la Justicia, Foro Penal, nonché dal politico di opposizione Juan Guaidò, che ha definito Tarazona “un uomo coraggioso che denuncia la vulnerabilità dei venezuelani al nostro confine”. (segue) (Vec)