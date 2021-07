Libia: Alta commissione elettorale avvia aggiornamento liste aventi diritto al voto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente dell’Alta commissione elettorale della Libia, Imad al Sayeh, ha annunciato oggi l’avvio del lavoro di aggiornamento delle liste degli aventi diritto al voto, con la possibilità per coloro che non si sono ancora registrati di iscrivere il proprio nome in vista delle elezioni del 24 dicembre. Al Sayeh lo ha detto in un discorso tenuto durante la cerimonia di inaugurazione del Centro media dell’Alta commissione elettorale, che secondo le sue parole sarà “come una base da cui faremo partire le campagne di sensibilizzazione, e un faro che guiderà i media”. Il passo giunge nel quadro del piano volto ad accorciare il periodo di tempo necessario a preparare le elezioni del 24 dicembre, ha detto il presidente. La registrazione degli elettori durerà per un periodo di 30 giorni, ha proseguito Al Sayeh, e quella degli elettori residenti all’estero prenderà il via in un secondo momento. (segue) (Lit)