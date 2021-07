Regno Unito: Covid, governo "positivo" su revoca restrizioni entro fine luglio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I dati sul Covid nel Regno Unito sembrano "molto positivi" e potrebbero portare a una revoca delle restrizioni già questo mese. Lo ha affermato a "Sky News" il ministro per le politiche abitative Robert Jenrick, aggiungendo che anche l'impiego di mascherine in Inghilterra per contenere i contagi da Covid-19 dovrebbe diventare "una scelta personale" per i cittadini. "Sarà un periodo diverso, in cui come privati ​​cittadini potremo prendere delle scelte, piuttosto che avere il governo che ti dice cosa fare", ha detto Jenrick. Le restrizioni dovrebbero essere rimosse il 19 luglio, secondo la tabella di marcia del governo britannico e il primo ministro Boris Johnson illustrerà i dettagli sulla fase finale dell'allentamento in Inghilterra nei prossimi giorni, ha affermato Jenrick. (segue) (Rel)