Regno Unito: Covid, governo "positivo" su revoca restrizioni entro fine luglio (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Alla domanda se smetterà di indossare una maschera se consentito, il ministro ha risposto: "Lo farò. Non voglio indossare una maschera, non credo che a molte persone piaccia farlo, entreremo in una fase in cui queste saranno questioni di scelta personale". "Sembra che ora possiamo andare avanti e passare a un regime molto più permissivo, mettendoci alle spalle molte di quelle restrizioni che sono state così difficili per noi", ha detto Jenrick. "Dovremo assicurarci che ogni adulto venga vaccinato due volte, perché questa è la chiave per tenere sotto controllo il virus mentre ci spostiamo verso l'autunno e l'inverno", ha concluso il rappresentante del governo britannico. (Rel)