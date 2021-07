Lazio: Gasparri, Pd tace su scandali in Regione, attendiamo risveglio Procura

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- PD, Gasparri: ma su scandali Lazio non ha nulla da dire?“Ma il Partito democratico che cosa ha da dire sullo scandalo continuo che si verifica nel Lazio? Prima la vicenda della Regione, adesso quella di Latina che coinvolge esponenti di primo piano del partito guidato da Enrico Letta". Lo dichiara in una nota il senatore Maurizio Gasparri commissario del coordinamento Forza Italia Roma Capitale. "Siamo garantisti e attendiamo le verifiche dei fatti. Ma è evidente quantomeno una slabbratura morale del Pd nella regione Lazio. E Zingaretti non sa mai nulla? Segretario nazionale per lungo tempo, sempre presidente della Regione e leader di riferimento per tutta la sinistra romana e laziale, il buon Nicola non ha visto, non ha sentito, non si è accorto di nulla. Come ai tempi delle vicende giudiziarie che hanno investito l'intera città?Interrogato davanti ai giudici Zingaretti fu molto evasivo e le indagini su di lui, che sarebbero dovute proseguire, non si sa che fine abbiano fatto. Il Pd si erge a giudice morale, ma non può dire nulla dopo i disastri che a Roma e nel Lazio si rinnovano a ritmo continuo. Ci attendiamo che anche la procura di Roma si svegli dal letargo e si accorga della questione morale che investe il Pd, la Regione Lazio e sulla quale forse qualche domanda a Zingaretti andrebbe pur fatta”. (Com)