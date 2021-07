Russia: Cremlino, presenza Nato in Europa è destabilizzante

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Nato è una forza destabilizzante sul continente europeo. Lo ha affermato il portavoce del Cremlino, Dmitrij Peskov. "Questo blocco è stato costituito per uno scontro", ha ricordato Peskov all'emittente "Rossija 1". La Nato "non porta alcuna stabilità sul continente. Al contrario, costituisce un elemento destabilizzante", ha spiegato il portavoce del Cremlino. Nonostante ciò, ha proseguito il funzionario russo, le relazioni di Mosca con la Turchia dimostrano come sia possibile stabilire una relazione costruttiva fra la Russia e un membro dell'Alleanza atlantica. "La Russia è sempre stata interessata a costruire relazioni costruttive con la Nato. È possibile e necessario parlare anche con l'Alleanza atlantica, perché solo con il dialogo si possono comunicare con precisione le proprie preoccupazioni alla controparte", ha spiegato il portavoce. (segue) (Rum)