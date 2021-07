Russia: Cremlino, presenza Nato in Europa è destabilizzante (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Peskov ha poi rilevato come il recente incidente nel Mar Nero con la nave britannica Hms Defender "è stata una provocazione tramata dall'estero per testare possibili punti deboli nel sistema di risposta russo". "In questo caso, il cacciatorpediniere era solo uno strumento di provocazione. Il presidente (Vladimir Putin) ha spiegato che questo è il modo per sondare i colli di bottiglia, le debolezze nel sistema di controllo delle frontiere, nel sistema di risposta e così via. Questo è un deliberata provocazione, ben pianificata", ha detto Peskov. "Penso che la nostra intelligence, ovviamente, sappia chi ha preso la decisione. Ma, naturalmente, penso che l'essenza di tali operazioni sia ancora pianificata da 'amici esperti' dall'altra parte dell'oceano", ha continuato, aggiungendo che la risposta a questa provocazione da parte russa "sarà dura". (Rum)