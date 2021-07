Russia-Usa: Cremlino, molto costruttivo l'incontro Putin-Biden, ma non basta

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il vertice fra i presidenti di Russia e Stati Uniti a Ginevra è stato molto costruttivo. Lo ha affermato il portavoce del Cremlino, Dmitrij Peskov, in merito all'incontro fra Vladimir Putin e Joe Biden delle scorse settimane. Parlando all'emittente "Roosija 1", il funzionario ha però spiegato come tale dinamica costruttiva "non può certamente" modificare il corso delle relazioni fra Mosca e Washington, almeno nell'immediato. Un presidente Usa, secondo Peskov, "non può semplicemente chiedere buoni legami con la Russia, ma deve fare i conti con le opinioni delle élite politiche che non vogliono un rapporto costruttivo con Mosca. "Al massimo, sentiamo dire che 'parleremo con la Russia dove riteniamo necessario e, cosa più importante, la puniremo se sarà necessario'. Continuiamo a sentire questa retorica", ha detto il portavoce del Cremlino, aggiungendo che è "semplicemente impossibile negli Stati Uniti parlare di buone relazioni con la Russia". (Rum)