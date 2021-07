Russia-Ue: Cremlino, necessario mantenere un dialogo fra Mosca e Bruxelles

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Russia e l'Unione europea devono mantenere un dialogo. Lo ha affermato il portavoce del Cremlino, Dmitrij Peskov, all'emittente "Rossija 1". I Paesi dell'Ue di più recente adesione, ovvero quelli dell'Europa orientale, "aggravano le tensioni" con la richiesta di un costante dispiegamento di armi Usa sul loro territorio, ha sottolineato il funzionario russo. "Quando Germania e Francia cercano" di far ripartire il dialogo, "si imbattono in questo muro di riluttanza a normalizzare le relazioni con la Russia", ha aggiunto Peskov. "Non sto nemmeno parlando di normalizzazione, sto parlando semplicemente di provare a riprendere il dialogo che è così necessario per Bruxelles e Mosca", ha concluso il portavoce del Cremlino.(Rum)