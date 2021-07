Donbass: Cremlino, Russia non ignorerà sofferenza di milioni di persone in Ucraina orientale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Russia non ignorerà la sofferenza di diversi milioni di persone nell'Ucraina orientale. Lo ha affermato il portavoce del Cremlino, Dmitrij Peskov. "Mosca non chiuderà un occhio sui problemi umanitari che affliggono diversi milioni di persone che sono state respinte e messe in un terribile blocco dal loro Paese. La Russia ha fornito aiuti umanitari e continuerà a farlo", ha detto il portavoce all'emittente "Rossija 1". Il problema principale con il processo di pace nel Donbass, ha proseguito Peskov, è che Kiev "si rifiuta di aderire agli accordi di Minsk e sta cercando di cancellarne l'importanza". Allo stesso tempo, l'Ucraina sta cercando di ritrarre la Russia come un partecipante a questo conflitto, il che "non è la realtà", ha detto il portavoce, aggiungendo che Mosca considera "inaccettabile" tutto ciò. (Rum)