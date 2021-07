Francia-Italia: al via visita di Mattarella a Parigi, la prima all'estero dall'inizio della pandemia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Prende il via oggi la visita ufficiale del presidente Sergio Mattarella in Francia, la prima all’estero dopo la pandemia del Covid-19. Si tratta di una visita molto attesa da entrambe le parti, già pensata per lo scorso ottobre ma poi rinviata a causa della pandemia. Questa visita, che durerà tre giorni e si concluderà il 6 luglio, segue inoltre l’incontro tra Mattarella e Macron del maggio 2019 quando ad Amboise e Chambord hanno celebrato insieme il 500mo anniversario della morte di Leonardo da Vinci. Come indicano fonti del Quirinale, quella che Mattarella avvia oggi è una visita che punta a testimoniare la "piena intesa" e la "cooperazione rafforzata" tra Parigi e Roma, che si è già concretizzata su vari fronti come testimoniato ad esempio dagli accordi sul Next Generation Eu, su altri temi prioritari per l’Ue e su alcuni dossier internazionali. La visita sarà quindi incentrata sui rapporti bilaterali tra Italia e Francia e sulle principali tematiche di attualità per l’Ue. Il Trattato del Quirinale non sarà tuttavia un tema oggetto della visita in quanto la sua predisposizione finale è competenza dei governi di Italia e Francia. (segue) (Res)