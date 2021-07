Usa: Covid, almeno una dose di vaccino per il 67 per cento degli adulti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono poco meno di 157 milioni le persone completamente vaccinate contro il coronavirus negli Stati Uniti e oltre 182 milioni quelle che hanno ricevuto almeno una dose di vaccino. Questi i dati dell’agenzia federale di sanità pubblica Centers for Disease Control and Prevention (Cdc), aggiornati a ieri, 3 luglio. I 156.982.549 completamente vaccinati corrispondono al 47,3 per cento della popolazione totale; i 182.109.860 che hanno ricevuto almeno una dose sono pari al 54,9 per cento. Le percentuali salgono nella fascia di età che parte da 65 anni, più esposta al rischio di contrarre in forma grave il Covid-19: a 48.322.228, ovvero l’88, per cento della categoria, è stata somministrata almeno una dose; 42.987.914, il 78,6 per cento, sono stati completamente vaccinati. (segue) (Nys)