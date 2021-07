Usa: Covid, almeno una dose di vaccino per il 67 per cento degli adulti (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente, Joe Biden, all’inizio del suo mandato, aveva annunciato l’obiettivo di vaccinare con almeno una dose il 70 per cento dei cittadini adulti statunitensi entro il 4 luglio, Giorno dell’Indipendenza, che si festeggia oggi. Dai 18 anni in su risultano destinatarie di almeno una dose 172.941.345 persone, pari al 67 per cento della categoria, mentre 150.038.726, pari al 58,1 per cento, hanno completato il ciclo vaccinale. Negli Usa sono state completamente vaccinate anche 156.854.966 persone dai 12 anni in su, il 55,3 per cento della categoria, mentre a 181.887.598, il 64,1 per cento, è stata inoculata almeno una dose. (Nys)