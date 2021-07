Afghanistan: avanzano ancora i talebani, caduti 14 distretti in poche ore

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Prosegue l’avanzata dei talebani in Afghanistan, con la rapida conquista – in poco più di 24 ore – di almeno 14 nuovi distretti del Paese. Secondo il portale informativo afgano “Tolo News”, undici delle nuove aree occupate dai ribelli islamisti si trovano nel nord-est del Paese, mentre le altre tre sono invece situate nell’est e nel sud. Tra gli ultimi distretti catturati dai ribelli il più importante è probabilmente quello di Panjwai, a sud-ovest della vecchia roccaforte meridionale talebana di Kandahar, conquistato questa notte a seguito di combattimenti con le forze governative afgane. La notizia giunge a poche ore dal ritiro delle forze statunitensi e della Nato dalla base aerea di Bagram, presso Kabul, per quasi 20 anni punto di partenza di operazioni contro i talebani e il gruppo Al Qaeda. La provincia di Kandahar, e Panjwai in particolare, sono state per anni teatro di scontri regolari tra le forze talebane e le truppe del governo afgano. (segue) (Res)