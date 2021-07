Afghanistan: avanzano ancora i talebani, caduti 14 distretti in poche ore (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo il ministero della Difesa afgano, d’altra parte, le operazioni compiute nelle ultime ore dalle forze governative in nove province hanno causato la morte di almeno 224 talebani, e saranno compiuti sforzi per “ricatturare le aree conquistate dai militanti”. Attualmente sono circa 100 i distretti che i talebani affermano di controllare nel Paese, sui circa 400 esistenti in totale in Afghanistan. I ribelli hanno preso di recente il controllo di un importante valico lungo il confine settentrionale con il Tagikistan, oltre a diverse aree prossime alla frontiera con l’Uzbekistan. Le forze governative contestano il numero effettivo di territori occupati dai talebani, pur ammettendo che le truppe di Kabul si sono effettivamente ritirate da alcune regioni. (Res)