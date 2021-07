Roma: arrestate sei persone durante controlli anti droga

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Blitz degli agenti del commissariato di Tivoli diretto da Paola Di Corpo in un appartamento a Guidonia Montecelio. La perquisizione, all'esito di una lunga attività investigativa articolatasi in specifici e mirati servizi di osservazione e appostamenti, ha portato al sequestro di 2 chili di cocaina, 670 grammi di hashish oltre a materiale per il taglio e il confezionamento della sostanza stupefacente. La droga di elevata purezza (96 per cento) avrebbe fruttato con le 12.650 dosi di cocaina e 1.136 di hashish una somma di oltre 200.000 euro. A finire in manette per il traffico scoperto dagli agenti, A.A., 43enne romano. Sono stati invece gli agenti del commissariato San Lorenzo a intercettare un pusher in monopattino in via dei Volsci. S.E., 31enne è stato trovato in possesso di 0,8 grammi di hashish. Nel successivo controllo della sua abitazione, gli agenti hanno scoperto 7,44 grammi di metanfetamine, 6,45 grammi di marijuana e un bilancino di precisione. (segue) (Rer)