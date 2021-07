Roma: arrestate sei persone durante controlli anti droga (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nell'ambito degli incessanti controlli posti in essere dagli agenti del VI Distretto di Casilino, finalizzati al contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti nella periferia Est capitolina, i poliziotti, nelle nella serata di domenica, in via dell'Archeologia, insospettiti dalla presenza di un giovane uomo in presunto atteggiamento di attesa hanno deciso di effettuare un controllo. L'uomo, accortosi dell'arrivo degli investigatori ha tentato di disfarsi dei 4 involucri in suo possesso lanciandoli cadere per terra, dandosi poi alla fuga. Gli agenti, prontamente, dopo un inseguimento a piedi, sono riusciti a bloccare e perquisire il fuggitivo. A finire in manette E.C.O., un cittadino nigeriano del '93, con precedenti specifici di polizia, trovato in possesso di 2,1 grammi di cocaina e la somma di 140 euro in banconote di vario taglio. (segue) (Rer)