Roma: arrestate sei persone durante controlli anti droga (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sempre gli uomini del VI Distretto di Casilino, nella mattinata di ieri, transitando in via San Biagio Platani, insospettiti dalla improvvisa e precipitosa fuga alla vista della volante di un uomo, nei corridoi condominiali di detta via, dopo un breve inseguimento sono riusciti a bloccarlo. È stato trovato in possesso di 5 involucri termosaldati di 2,9 grammi di sostanza stupefacente, presumibilmente cocaina, come è risultato da un test cromatico orientativo effettuato sul posto dagli agenti e con la somma di 30 euro. Così è scattato l'arresto; S.I., romano di 36 anni, con precedenti specifici di polizia, dopo gli accertamenti di rito è stato accompagnato presso le camere di sicurezza della questura in attesa del rito direttissimo previsto nella mattinata odierna. (segue) (Rer)