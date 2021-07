Roma: arrestate sei persone durante controlli anti droga (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli agenti del Commissariato Prati, nella serata di domenica, in piazzale della stazione Cipro, nota piazza di scambio di droga, hanno proceduto al controllo di un giovane seduto su un muretto in chiaro atteggiamento di attesa. Il giovane, da subito molto infastidito, ha estratto dalla tasca del cover del suo cellulare un involucro di cellophane trasparente contenente 1,60 grmmi di sostanza tipo hashish. All'interno del suo borsello, invece, è stato trovato un involucro chiuso sottovuoto di cellophane contenente sostanza stupefacente del tipo hashish del peso di circa 98,6 grammi. Il giovane, un romano di 17 anni è stato accompagnato per gli accertamenti di rito presso gli uffici di polizia, a seguito dell'atteggiamento nervoso e incerto del minore gli investigatori hanno esteso i controlli presso la sua abitazione. Alla presenza della madre del minore, gli investigatori all'interno del cassetto del comodino della sua cameretta hanno trovato una busta in plastica chiusa ermeticamente contenente 3 frammenti di sostanza stupefacente del tipo hashish del peso di circa 6 grammi, un coltello tipo da cucina di 20 centimetri, un bilancino di precisione e un rotolo di pellicola trasparente, materiale utilizzato per il confezionamento delle bustine e la somma di 1.060 euro in banconote di vario taglio. Il magistrato dei minori presso la procura della Repubblica, ha disposto per il 17enne, in attesa dell'udienza di convalida, gli arresti domiciliari presso la propria abitazione. (segue) (Rer)