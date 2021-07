Roma: arrestate sei persone durante controlli anti droga (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Infine, gli agenti del commissariato Viminale e gli uomini della sezione volanti, nelle prime ore di questa notte, in via Giolitti, hanno arrestato J.S., un cittadino del Gambia di 38 anni, con precedenti specifici di polizia, notato mentre cedeva la sostanza stupefacente in cambio di denaro. L'uomo è stato trovato in possesso di 5 grammi di sostanza stupefacente tipo hashish suddivisi in 9 stecche avvolte con carta stagnola, circa 12 grammi di marijuana suddivisi in due involucri nonché la somma di 150 euro in banconote di vario taglio. (Rer)