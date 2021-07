Usa: crollo Miami, operazioni di recupero sospese in vista degli interventi di demolizione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le operazioni di recupero sul luogo del crollo dell’edificio Champlain Towers South a Surfside, nella contea di Miami-Dade, nello Stato Usa della Florida, sono state sospese perché i preparativi per la demolizione della parte restante del complesso rendono il sito non sicuro. Sono previsti, infatti, interventi di perforazione, come ha spiegato la sindaca della contea, Daniella Levine Cava. A ciò si aggiunge l’attesa della tempesta tropicale Elsa. Il numero delle vittime è salito a 24 mentre quello dei dispersi è sceso a 121. Nessuno è stato estratto vivo dalle macerie del disastro, avvenuto il 24 giugno per cause non ancora accertate.(Nys)