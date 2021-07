Euro 2020: a Roma 50 tifosi non in regole con le norme anti Covid

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È trascorsa senza criticità la giornata che ha visto Roma sede della semifinale di Euro 2020 tra le nazionali di Ucraina ed Inghilterra. Il piano di ordine pubblico, concertato in sede di Comitato per l'ordine e la sicurezza pubblica, tenutosi in Prefettura, ed attuato con ordinanza del questore di Roma, che ha visto impegnati oltre mille agenti, tra polizia di Stato, carabinieri, guardia di finanza e polizia Roma Capitale, con la sinergica collaborazione di tutti gli enti nazionali ed internazionali coinvolti nell'organizzazione dell'evento, ha fatto sì che all'interno dello stadio e nel resto della città non si verificassero criticità. (segue) (Rer)