Euro 2020: a Roma 50 tifosi non in regole con le norme anti Covid (3)

- Nei controlli per le principali vie del centro, soprattutto quelle limitrofe alla fan zone, sono stati individuati e sanzionati 10 tifosi non in regola con le norme anti contagio. A ridosso dello stadio, funzionali i controlli presso i cinque checkpoint per la verifica delle normative anti-Covid; proprio durante queste prime verifiche sono stati respinti 50 tifosi per mancanza dei requisiti, a cui è stato prescritto di tornare nelle proprie strutture alberghiere, ove sono stati opportunamente monitorati. Tre tifosi, due di nazionalità ucraina ed uno tedesco, sono stati sottoposti a Daspo dal questore di Roma; due di loro (un ucraino e il tedesco) per aver commesso il reato di resistenza a pubblico ufficiale e quindi verranno anche denunciati alla magistratura, il terzo per aver violato violato le norme che regolano l'uso degli impianti sportivi (anti-scavalcamento). (Rer)