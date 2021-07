Cipro: Commissione Ue, attivato meccanismo di protezione civile dopo incendi sull'isola

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Commissione europea ha annunciato che le autorità di Cipro hanno attivato il meccanismo di protezione civile dell'Ue , chiedendo sostegno per contrastare gli incendi boschivi nel distretto di Limassol. L'Ue ora fornirà assistenza immediata per aiutare Cipro a contenere gli incendi boschivi devastanti. Secondo la Commissione, rispondendo immediatamente, l'Ue ha rapidamente mobilitato mezzi antincendio aerei ospitati da Grecia e Italia. Gli aerei dei vigili del fuoco sono già partiti dalla Grecia, mentre sono in corso accordi di dispiegamento con l'Italia. Accogliendo favorevolmente il rapido dispiegamento delle risorse di RescEu, il commissario europeo per la gestione delle crisi Janez Lenarcic ha dichiarato: "L'Ue è in piena solidarietà con Cipro durante questi momenti difficili. Il sostegno europeo è già in arrivo. Ringrazio la Grecia e l'Italia per la loro rapida reazione e la loro tangibile solidarietà. I nostri pensieri sono con tutte le persone colpite e con i primi soccorritori che stanno rischiando la vita per combattere gli incendi. Siamo pronti a fornire ulteriore assistenza”. Inoltre, il satellite di emergenza dell'Ue Copernicus è stato attivato per fornire mappe di valutazione dei danni delle aree colpite. Finora le vittime confermate dell'incendio a Cipro sono quattro, come reso noto oggi dal ministero dell'Interno di Nicosia.(Beb)