Milano: nella notte 17 enne aggredito a colpi di catena in piazzale Cadorna (2)

- (segue) in merito all'aggressione del 17 enne in piazzale cadorna, la Polizia precisa che, in realtà, non è stata utilizzata alcuna catena, come ipotizzato precedentemente. Poco dopo mezzanotte due ragazzi, entrsmbi del 2003, sono stati avvicinati in via Pagano, angolo Arco della pace, da un gruppo di ragazzi che hanno tentato di rapinarli. Uno di questi aveva una bottiglia di vetro e ha sfregiato uno dei due 17 enni. Le vittime sono poi scappate in piazza Cadorna dove c'era un'ambulanza che li ha soccorsi, uno dei due giovani è stato ferito a un sopracciglio mentre l'atro è stato spintonato a terra. (Rem)