Vaticano: Papa Francesco, riconosciamo le persone senza pregiudizi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Papa Francesco all'Angelus di questa mattina ha chiesto i fedeli di non andare dietro ai pregiudizi. "C'è differenza tra conoscere e riconoscere: possiamo conoscere varie cose di una persona, farci un'idea, affidarci a quello che ne dicono gli altri, magari ogni tanto incontrarla nel quartiere, ma tutto ciò non basta", ha spiegato, raccontando l'episodio di Gesù che si mette ad insegnare nel tempio, figlio di un falegname. "Davanti a questa reazione, Gesù afferma una verità che è entrata a far parte anche della sapienza popolare: un profeta non è disprezzato se non nella sua patria, tra i suoi parenti e in casa sua", ha detto il Papa. “Soffermiamoci sull'atteggiamento dei compaesani di Gesù, potremmo dire che essi lo conoscono ma non lo riconoscono: si tratta di un conoscere superficiale, che non riconosce l'unicità di quella persona, ed è un rischio che corriamo tutti”, ha concluso. (Civ)