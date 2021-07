Diga Rinascita: presidente Egitto Al Sisi, no a "negoziati infiniti" con l'Etiopia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Lo Stato egiziano apprezza e comprende le esigenze di sviluppo dell'Etiopia per la costruzione della Grande diga della Rinascita (Gerd), ma è necessario che lo sviluppo non sia "a spese degli altri". Lo ha detto il presidente dell'Egitto, Abdel Fattah al Sisi, parlando a un pranzo con il principe ereditario di Abu Dhabi, Mohammed bin Zayed Al Nahyan, dopo l'inaugurazione della base aeronavale egiziana "3 luglio", affacciata sul Mediterraneo. "Questo era l'approccio dell'Egitto, e lo Stato ha insistito su questo negli ultimi dieci anni con la parte etiope, per raggiungere un accordo legale vincolante in conformità con le norme e le costanti internazionali, e questo problema ha bisogno del sostegno di amici e fratelli, quindi i negoziati non dovrebbero continuare a tempo indeterminato", ha aggiunto il presidente egiziano. "L'Egitto non ha minacciato nessuno nel corso della storia, né direttamente né indirettamente, nonostante la sua potenza militare, di cui è stata mostrata solo una piccola parte nelle manovre militari", ha concluso Al Sisi. (Cae)