Vaticano: Papa Francesco, Gesù si manifesta anche nella quotidianità

- Durante l'Angelus di questa mattina, Papa Francesco ha chiesto di aprirsi a Gesù e alle novità quotidiane che ci presenta. "Non riconosciamo Dio quando si manifesta nella quotidianità", ha detto. “Alla fine, perché i compaesani di Gesù non lo riconoscono e non credono in Lui? Possiamo dire, in poche parole, che non accettano lo scandalo dell'incarnazione: è scandaloso che l'immensità di Dio si riveli nella piccolezza della nostra carne, che il figlio di Dio sia il figlio del falegname, che la divinità si nasconda nell'umanità, che Dio abiti nel volto, nelle parole, nei gesti di un semplice uomo", ha detto il Papa, aggiungendo che “Dio si manifesta anche nelle piccole cose ma noi spesso non lo riconosciamo perché non lo riteniamo possibile”. (Civ)