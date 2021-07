Siria: Unicef, sei bambini uccisi in attacchi a tre villaggi a sud di Idlib

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Fondo delle Nazioni Unite per l'infanzia (Unicef) conferma che almeno sei bambini sono stati uccisi ieri in diversi attacchi su tre villaggi nel nord-ovest della Siria. Lo riferisce Ted Chaiban, direttore regionale dell'Unicef per il Medio Oriente e il Nord Africa, secondo un comunicato stampa dell'organizzazione. "Gli attacchi (di ieri mattina) sono stati tutti nella zona di Jabal Al-Zawiyah, a sud di Idlib, nei tre villaggi di Iblin, Balshoun, Balyoun. Dei sei bambini, tre erano fratelli e sorelle, uccisi con i loro genitori mentre dormivano in casa. Anche altri due bambini - di un operatore umanitario nella zona - sono stati uccisi. Inoltre, abbiamo ricevuto notizie che una stazione idrica ha subito danni negli attacchi", prosegue Chaiban. "Questo è semplicemente tragico. Questi attacchi sono i peggiori da quando è stato negoziato un cessate il fuoco nel marzo dello scorso anno. Una escalation di violenza avrà come unico risultato quello di colpire la vita di altri bambini. Chiediamo la protezione di tutti i bambini e chiediamo con forza a coloro che combattono di astenersi da ulteriori attacchi", aggiunge il direttore regionale di Unicef. "Solo l'anno scorso, 512 bambini sono stati uccisi in Siria, la maggior parte nel nord-ovest, con 1,7 milioni di bambini vulnerabili, molti dei quali sono fuggiti dalle violenze più volte. L'unica via d'uscita dalla guerra in Siria è attraverso vie diplomatiche. La violenza e altri attacchi spingeranno il paese ancora di più verso il baratro e crivelleranno la strada verso la pace e un futuro migliore per milioni di bambini del paese", conclude Chaiban. (Com)