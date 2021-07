Cultura: Azzolina (M5s), deve rappresentare motore fondamentale del Pil

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Ricordiamoci sempre che, al di là di qualche battuta infelice, per cui ‘con la cultura non si mangia’, la cultura nel nostro Paese può e deve rappresentare un motore fondamentale del Pil e dell’anima”. Lo scrive su Facebook l’ex ministro dell’Istruzione ed esponente de Movimento 5 stelle, Lucia Azzolina, che ieri ha assistito, come racconta lei stessa, “all’apertura della stagione teatrale al Teatro Greco di Siracusa, con la prima di 'Coefore Eumenidi' di Eschilo, con regia di Davide Livermore. Tornare a teatro, nella mia bella Siracusa, è stato un po’ come rinascere, dopo mesi difficili per tutti, riscoprendo la bellezza dell’arte teatrale. Il Teatro Greco di Siracusa rappresenta, inoltre, una risorsa culturale incredibile per la città, per tutta la Sicilia e per l’Italia” ha aggiunto l’ex ministro. “Consiglio a tutti, almeno una volta nella vita e oggi più che mai, di assistere a qualche rappresentazione al Teatro Greco. Siracusa vi aspetta con la sua bellezza artistica, storica, culinaria e con il suo splendido mare”, conclude Azzolina. (Rin)