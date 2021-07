Roma: Matone, nuova ordinanza anti alcol rischia di dare ennesimo colpo a commercianti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "L'ordinanza del Campidoglio che vieta sul territorio comunale la vendita al dettaglio e l'asporto di bevande alcoliche e superalcoliche, fino al 15 settembre, rischia di dare un ennesimo colpo ai già disastrati bilanci di quei commercianti romani che pagano le tasse e tengono in regola con i contributi, i loro dipendenti". Lo dichiara in una nota Simonetta Matone, candidata prosindaco al Campidoglio per la coalizione di centrodestra. "Come spesso accade in provvedimenti del genere, il controllo della legalità nel rispetto della ordinanza, è difficile da esercitare anche con il massimo sforzo messo in campo dalle ormai esauste forze della Polizia locale. Evitiamo che si sviluppi una concorrenza sleale tra rivenditori e sopratutto si rivedano orari e durata di una ordinanza che in agricoltura si direbbe: 'fa più danni della grandine'", conclude. (Com)