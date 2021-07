Russia: premier Mishustin visita fiera Innoprom a Ekaterinburg

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il primo ministro russo, Mikhail Mishustin, visiterà in giornata e domani 5 luglio il distretto federale degli Urali, prendendo parte in particolare ai lavori dell'esposizione internazionale industriale Innoprom di Ekaterinburg, alla quale l'Italia partecipa come Paese partner. In giornata è previsto un incontro con le imprese. Insieme al premier, prenderanno parte al viaggio di lavoro anche il ministro dell'Industria e del Commercio, Denis Manturov, il ministro della Salute, Mikhail Murashko, il ministro dello Sviluppo Economico, Maxim Reshetnikov e il ministro delle Finanze Anton Siluanov. (Rum)