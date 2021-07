Libia: Dabaiba, tutti si impegnino per svolgimento elezioni nella data prefissata

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per il popolo della Libia è giunto il momento di raggiungere la stabilità, unirsi per realizzare le proprie ambizioni allo sviluppo e alla prosperità, e impegnarsi per le elezioni generali, previste il prossimo 24 dicembre. Lo ha detto oggi il primo ministro del governo unitario nazionale libico, Abdulhamid Dabaiba, durante un discorso tenuto alla cerimonia di inaugurazione del Centro media dell’Alta commissione elettorale nazionale. Il premier ha elogiato i “passi positivi” compiuti dalla commissione elettorale in preparazione di elezioni libere e corrette, da tenersi nella data prefissata. “Aspiriamo a una democrazia vera che porti in salvo il nostro Paese, e tutti i cittadini devono partecipare attivamente”, ha aggiunto Dabaiba. Ogni voto ha un impatto sul processo elettorale, e la partecipazione elettorale è “un dovere nazionale”, ha detto il premier, mettendo in guardia i cittadini dalla riluttanza a votare, che “permette a una minoranza di imporre le sue indicazioni alla maggioranza del popolo”. (segue) (Lit)