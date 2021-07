Libia: Dabaiba, tutti si impegnino per svolgimento elezioni nella data prefissata (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Tramite il ministero dell’Interno, il governo ha preparato un piano per mettere in sicurezza le operazioni di voto, ha detto Dabaiba, e per l’addestramento di 30 mila poliziotti. Riguardo alla base costituzionale, su cui il Foro di dialogo politico (Lpdf) non è riuscito a raggiungere un consenso nei giorni scorsi a Ginevra, il premier ha sottolineato che il governo è impegnato a renderne possibile l’approvazione. Il primo ministro ha promesso di fare tutto il possibile per garantire il successo delle elezioni, dicendosi “personalmente desideroso di rafforzare il principio dell’alternanza pacifica al potere tramite elezioni, senza il bisogno di usare la forza”. “Continueremo a lavorare per migliorare le condizioni del cittadino, per unificare le istituzioni di sicurezza e per aumentare il livello della loro performance nella lotta al terrorismo e al crimine organizzato”, ha proseguito. Il capo del governo di Tripoli ha infine invitato tutte le parti coinvolte a far prevalere l’interesse della nazione sugli interessi individuali, sottolineando che “il Paese non può più tollerare ulteriori complicazioni”. (Lit)