Spagna: ministra Lavoro, necessario modernizzare struttura delle entrate pubbliche

- Il sistema fiscale spagnolo, come il mercato del lavoro, è progettato per il ventesimo secolo e il compito del governo è di modernizzare la struttura delle entrate pubbliche. Lo ha affermato la ministra del Lavoro e dell'Economia sociale, Yolanda Diaz, in un'intervista al quotidiano "El Pais", evidenziando che il problema non è un innalzamento o abbassamento delle tasse ma "di fare qualcosa di grande" in quanto sono i redditi dei lavoratori a sostenere in modo centrale la politica delle entrate. A questo proposito, Diaz ha spiegato che in Spagna ci sono due grandi fratture: il divario della pressione fiscale rispetto all'Europa e il fatto che, con aliquote fiscali come l'imposta sulle società molto simili a quelle europee, le deduzioni e le detrazioni per questa imposta fanno sì che ci siano imprese che vengono tassate al 5 per cento, 3 per cento, 2 per cento o 1 per cento. La ministra ha negato che si siano tensioni nell'esecutivo in merito alla riforma del lavoro sulla quale il governo "ha preso un forte impegno per modernizzarlo. "La preoccupazione principale è che l'uscita dalla crisi provocata dalla pandemia del coronavirus possa aumentare ancora di più le diseguaglianze sociali già esistenti", ha affermato Diaz. (segue) (Spm)