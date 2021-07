Spagna: ministra Lavoro, necessario modernizzare struttura delle entrate pubbliche (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In merito alla regolamentazione dei prezzi degli affitti, tema sul quale sono emerse visioni distanti tra il Partito socialista operaio spagnolo (Psoe) del primo ministro ed Unidas Podemos, la ministra del Lavoro ha affermato che si tratta di uno dei principali problemi del Paese. "Per un giovane è missione impossibile emanciparsi anche se ha un lavoro. La Spagna ha bisogno di un parco affitti pubblico e di cambiare la cultura dell'accesso all'alloggio, siamo uno dei pochi Paesi europei che optano per la proprietà piuttosto che per l'affitto", ha sottolineato Diaz, ricordando che una misura analoga è stata adottata, ad esempio, in Germania. "Il ministro dei Trasporti e dell'Agenda Urbana Jose Luis Abalos sta mettendo in campo molte azioni e, anche se abbiamo posizioni diverse, sono sicura che raggiungeremo un punto d'incontro", ha spiegato la ministra spagnola. (Spm)