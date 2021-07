Diga Rinascita: ministro Esteri Egitto, "reazioni adeguate" a nuove violazioni Etiopia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro egiziano degli Esteri, Sameh Shoukry, ha affermato che il secondo riempimento della Grande Diga della rinascita etiope (Gerd) sarà una "nuova violazione" da parte di Addis Abeba, e che vi saranno "reazioni adeguate". "La posizione egiziana è sempre favorevole alla pace e a un accordo legale vincolante, che includa l'uguaglianza per tutte le parti e soddisfi i bisogni di tutti", ha detto Shoukry in dichiarazioni televisive. Il capo della diplomazia egiziana ha affermato che la parte etiope non ha completato la costruzione della diga come previsto e che ciò comporta danni reali per l'Egitto, ma questi danni possono essere affrontati e contenuti. L'Egitto cerca di evitare lo scontro e il conflitto che potrebbero sorgere nella regione dell'Africa orientale e nel Corno d'Africa, ha detto Shoukry, sottolineando che il Cairo ha la determinazione e la capacità di difendere i suoi interessi idrici e non risparmierà sforzi nel quadro della protezione della sua sicurezza. "Tutti i mezzi sono a disposizione dell'Egitto per proteggere la sua sicurezza e i suoi interessi nazionali", ha detto Shoukry, che giovedì prossimo, 8 luglio, parteciperà a una riunione del Consiglio di sicurezza dell'Onu sulla Gerd. (Cae)