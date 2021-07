Francia: inchiesta su vendita aerei Rafale all’India dopo rivelazioni “Mediapart” (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La commessa ha un posto importante nei rapporti tra i due Paesi. I primi cinque aerei sono arrivati in India il 29 luglio 2020 e il 10 settembre, ad Ambala, nello Stato dell’Haryana, si è svolta la cerimonia ufficiale di introduzione dei nuovi Rafale nell’Aeronautica indiana, alla presenza della ministra della Difesa francese, Florence Parly, giunta in visita per partecipare all’evento, e dell’omologo Rajnath Singh. Sono stati poi consegnati altri nove aerei e tutti i 36 previsti dovrebbero arrivare entro aprile-maggio del 2022. L’accordo intergovernativo è stato firmato nel settembre del 2016. L’appalto era stato deciso dal governo dell’Alleanza progressista unita (Upa), guidato dal Congresso nazionale indiano (Inc), che aveva negoziato un prezzo di 10,2 miliardi di dollari per 126 aerei, ma si era bloccato in seguito al rifiuto di Dassault di assicurare che la produzione sarebbe stata affidata a Hindustan Aeronautics Limited (Hal). L’esecutivo dell’Alleanza nazionale democratica (Nda) guidata dal Partito del popolo indiano (Bjp) di Narendra Modi ha poi modificato l’accordo, riducendo il numero di mezzi e rinunciando al trasferimento di tecnologia. In base all’intesa, la parte francese si è assunta il trenta per cento dell’impegno per la ricerca e lo sviluppo e il venti per cento per la manifattura dei componenti in India. (segue) (Frp)