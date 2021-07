Libia: domani a Tobruk nuova seduta del parlamento su bilancio e posizioni sovrane (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’ultima seduta parlamentare ha anche raggiunto un accordo sulla richiesta, rivolta alla commissione legislativa del parlamento, di preparare rapidamente un progetto di legge per l’unificazione degli stipendi di tutti i dipendenti pubblici, e presentarlo alla Camera dei rappresentanti il prima possibile, come anche una legge sull’amministrazione locale. L’approvazione complessiva del bilancio generale 2021 è fallita finora per tre volte di seguito, spingendo il premier Dabaiba a esortare il parlamento a votarla, in modo da porre fine alle sofferenze dei libici. Il bilancio presentato dal nuovo governo unitario nazionale, ha detto Dabaiba, è il meno cospicuo della storia libica. In un incontro televisivo, il capo dell’esecutivo di Tripoli ha sottolineato che il progetto di legge è stato presentato tre mesi fa e non ancora approvato. (Lit)