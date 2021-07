Giappone: in corso elezioni Assemblea metropolitana di Tokyo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono in corso in Giappone le elezioni per l’Assemblea metropolitana di Tokyo. L’assemblea uscente ha come forza politica di maggioranza relativa Tomin First no Kai (Prima i tokyoiti), il partito fondato dalla governatrice della capitale, Yuriko Koike, con 46 seggi. Il Partito liberaldemocratico (Ldp) e il suo principale alleato, Komeito, seconda e terza forza politica, con 25 e 23 seggi rispettivamente, puntano ad aggiudicarsi la maggioranza dei 127 seggi disponibili. Sono in lizza 271 candidati, di cui 60 dell’Ldp, 47 di Tomin First, 31 del Partito comunista (Jcp), 28 del Partito democratico costituzionale (Cdpj) e 23 di Komeito. La campagna elettorale è iniziata il 25 giugno e il voto ha una rilevanza nazionale. (segue) (Git)