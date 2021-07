Giappone: in corso elezioni Assemblea metropolitana di Tokyo (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Da mesi, infatti, circolano indiscrezioni in merito a un possibile riavvicinamento di Koike all’Ldp – partito nel quale ha militato per anni – in vista di un suo ritorno sul palcoscenico della politica nazionale. Lo scorso anno l’Ldp e Komeito hanno appoggiato la candidatura di Koike alla rielezione in occasione delle elezioni governatoriali di Tokyo, e la governatrice ha incontrato più volte il segretario generale del Partito liberaldemocratico, Toshihiro Nikai, una figura politica di massimo rilievo a Nagatacho, epicentro della politica giapponese. Koike, reduce da un ricovero di una settimana per grave affaticamento, ha un alto tasso di approvazione, del 57,5 per cento secondo un recente sondaggio dell’agenzia di stampa “Kyodo News”. (Git)