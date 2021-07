M5s: mediazione tra Grillo e Conte, al lavoro il "comitato dei sette"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si accorciano i tempi a disposizione del “comitato dei sette”, individuato da Beppe Grillo per riscrivere statuto, codice etico e carta dei valori del Movimento 5 Stelle, dopo una settimana di intensa crisi con l’ex premier Giuseppe Conte. A seguito della cena avuta venerdì con il ministro degli Esteri Luigi Di Maio e il presidente della Camera Roberto Fico, il Garante del Movimento ha auspicato “tempi brevissimi” per modificare le regole del partito, aprendo di fatto ad una mediazione dopo una settimana di alta tensione. Uno spiraglio valutato positivamente anche dall’ex premier, che ieri ha tuttavia ribadito che “dovranno restare alcuni principi fondamentali”. Conte, hanno riferito fonti a lui vicine, ha “sempre lavorato per trovare una sintesi ed evitare scissioni all’interno del Movimento: ben venga dunque questo tentativo se utile a rilanciare il M5s, tenendo fermi però quei principi fondamentali su cui l’ex presidente si è già espresso con chiarezza”. L’avvio di una mediazione – a fronte anche dei rischi che una crisi interna al Movimento potrebbe determinare per la stabilità della maggioranza di governo – era stato invocato nei giorni scorsi anche da 19 senatori pentastellati in una nota congiunta, richiamando “tutti all’unità e alla ricomposizione in un momento di estrema difficoltà per il Paese”. (segue) (Rin)