M5s: mediazione tra Grillo e Conte, al lavoro il "comitato dei sette" (2)

- Nel frattempo, dal Partito democratico si è espresso sulla questione il senatore Luigi Zanda, che in un’intervista al “Corriere della sera” ha affermato di non ritenere probabile una scissione. “Quella tra Beppe Grillo e Giuseppe Conte è una sfida molto personale: non si può mandare a picco il Paese per futili motivi”, ha detto, aggiungendo di ritenere quella tra M5s e Pd “un’alleanza tattica ma non strategica”. Una visione, quella della “sfida personale”, condivisa anche dal leader della Lega, Matteo Salvini, che intervenendo a SkyTg 24 ha dichiarato che “il litigio non è su un tema, ma sulla gestione del potere”. “Non è questo di cui hanno bisogno gli italiani”, ha aggiunto. (Rin)