Roma: Campidoglio, ok a delibera di Giunta per tutelare zona pedonale in Piazza Farnese

- Piazza Farnese, un gioiello del Centro storico di Roma, sarà completamente interdetta alla sosta così da tutelare l'intera area pedonale, un sito di grande valore storico, architettonico e urbanistico. Lo prevede una delibera approvata dalla Giunta capitolina in base alla quale l'area pedonale viene ridefinita anche al fine di valorizzare e proteggere il compendio monumentale della piazza. Lo comunica in una nota il campidoglio. "Con questo atto tuteliamo un luogo di pregio del Centro storico dopo gli interventi di manutenzione già completati dalla Sovrintendenza Capitolina ai Beni culturali sulle due fontane presenti che hanno permesso anche di riqualificare l'area intorno alle vasche romane. Finalmente turisti, residenti e cittadini potranno godere di questa piazza in tutta la sua bellezza", dichiara la sindaca, Virginia Raggi. (segue) (Com)